Туризм

Вопросы развития внутреннего туризма и подготовки экскурсоводов обсудили в Великих Луках

В Центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского в целях развития внутреннего туризма в Великих Луках и подготовки экскурсоводов по городу состоялось рабочее совещание в формате «круглый стол». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры, на встрече присутствовали представители администрации города, Великолукской епархии, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, директора великолукских туроператоров и турагентств, гостинично-ресторанных учреждений, архивов, стадиона «Экспресс», представители малого бизнеса, известные краеведы.

Собравшихся приветствовала и.о. заместителя главы администрации города Ирина Бушенкова, которая подчеркнула наличие определенного потенциала Великих Лук как центра развития въездного туризма на юге Псковской области и, подчеркнув важность создания туристских объектов на территории муниципалитета, остановилась на работе администрации в этом направлении.

С напутственным словом к участникам обратился протоиерей Дмитрий Соловьев, настоятель храма Святителя Тихона, патриарха Московского, в поселке Кунья. Он подчеркнул важность развития паломнического туризма на великолукской земле, тесно связанной с именем патриарха Тихона. Отец Дмитрий напомнил также, что 1 февраля - День рождения Святителя Тихона - особый день для православных в их жизни и делах.

В свою очередь председатель комитета культуры Анжелика Романюк рассказала о том, что в конце 2017 года была разработана подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании», где определены действия по развитию въездного туризма в Великих Луках: издание рекламно-информационного буклета, разработка привлекательных туристских продуктов, подготовка аккредитованных экскурсоводов.

Убедительным подтверждением туристического потенциала города прозвучало выступление председателя Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия Дмитрия Белюкова. Как декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта он подчеркнул, что далеко не каждый город может представить такую плеяду выдающихся спортсменов. Неслучайно именно в Великих Луках был открыт Музей спорта и олимпийского движения Псковского края. По мнению выступающего, Великие Луки вполне могут претендовать не только на звание южной столицы туризма, но и града спортивного.

В ходе заседания поступило предложение создать инициативную рабочую группу по развитию внутреннего туризма в Великих Луках.