Туризм

Пять чувств - путешествие в Тайланд

Пять чувств – это то, что нам дано природой для познания мира: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Мы не задумываемся над их исключительной важностью. Все потому, что в обычной жизни мы видим, слышим, чувствуем, осязаем и пробуем одно и то же. О том, какие чувства могут испытать псковичи в Тайланде, Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель GLOBAL TRAVEL Pskov Александр Ефимов.

1. Это нужно пробовать! Тайская кухня необычна и многообразна. Один из главных гастрономических центров страны – остров Самуи. Попробовать здесь можно любую кухню: от северных регионов до южных. Диковинное сочетание сладкого, соленого, острого и кислого – основа тайской еды. Подтверждение тому главный хит тайского кулинарного искусства – суп том ям, приготовленный из креветок, грибов и специй на основе кокосового молока.

2. Это нужно вдохнуть! Обоняние плотно связано с психологическим восприятием окружающей среды и считается самым загадочным органом чувств человека. Какой же запах будет напоминать о Самуи? Выделить какой-то один невозможно, скорее, это целый коктейль, в котором смешались ароматы зелени, моря, влажной земли после тропического ливня, ароматических масел и свечей… Словом, все то, что вызывает ассоциации с релаксом и безмятежным отдыхом.

3. Это нужно почувствовать! Расширить ощущения можно, если приобрести опыт в спа-центрах Самуи. Классический тайский и аювердический массаж, массаж горячими камнями и травяными мешочками, обертывание из водорослей, очищение рисовым скрабом – и это далеко не все. Каждая процедура подарит совершенно новый букет ощущений.

4. Это нужно услышать! Как звучит Самуи? Шумом прибоя, щебетаньем птиц, счастливым смехом и шелестом водопадов. Самыми характерными звуками на острове являются звуки природы. Проведите вечер на берегу моря и насладитесь шелестом прибоя. Или посетите один из двух водопадов Намуанг и прислушайтесь к музыке воды.

5. Это нужно увидеть! Будучи на Самуи, стоит отправиться в морской парк «Анг Тонг», включающий в себя невероятных по красоте 42 острова, окруженных коралловыми рифами. Вас ждет наслаждение от чистейших пляжей, нетронутой природы, причудливой формы скал и таинственных пещер. Самым большим островом архипелага Является остров Мае.

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