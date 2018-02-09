Туризм

Псковская область войдет в состав «Императорского маршрута»

Псковская, Кировская, Томская и Омская области присоединятся к «Императорскому маршруту» до конца 2018 года. Об этом сообщает портал «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).



«Императорский маршрут» как национальный туристический и культурно-образовательный проект был впервые презентован министерством культуры РФ в сентябре 2017 года. Изначально он включал в себя Москву, Санкт-Петербург, Тобольск, Тюмень и Екатеринбург, - «последний путь» императора Николая Второго и его семьи.



Как рассказали в АТОР, по «Императорскому маршруту» будут реализовываться программы трех типов: паломнические, культурно-познавательные и для детских групп (образовательные). «Предусмотрено формирование паломнических и туристических маршрутов по местам пребывания императорской семьи, по которым поедут, в том числе, детские группы. Этим летом в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Перми уже предусмотрена серия концертов, в Тобольске и Алапаевске откроются новые музеи, посвященные трагическим страницам в истории династии Романовых», - уточнили в ассоциации.



На данный момент к проекту подключились девять федеральных и региональных туроператоров: «Дельфин», Coral Travel, «Мастерская путешествий», «Вокруг Света», «Невские Сезоны», «Ванд», «Виадук», «Фантази Вэй» и «Парк Тур» (Томск).



В ассоциации отметили, что «Императорский маршрут» также может быть интересен иностранным туристам. В частности, этой весной в поездке по маршруту Тобольск - Тюмень - Екатеринбург примут участие специалисты компании KMP Group - известного игрока рынка въездного туризма.



«Перспективы обслуживания иностранных групп диктуют нам необходимость стандартизации требований к инфраструктуре и сервису на всех участках «Императорского маршрута», в том числе и для его новых потенциальных участников.