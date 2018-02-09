Туризм

В Пскове продолжается прием заявок на участие в конкурсе туристических проектов «Навигатор»

В Пскове продолжается прием заявок на участие в конкурсе туристических проектов «Навигатор». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, к участию приглашаются молодые люди в возрасте от 12 до 30 лет.

Участникам необходимо подготовить туристический проект в одном из направлений: экологический туризм или событийный туризм. До 1 апреля осуществляется прием заявок: от одного человека или проектного коллектива (состав - не более трех человек). Финал пройдет в форме презентации проектов в устной форме на общей встрече всех участников и членов жюри с 9 по 13 апреля 2018 года (точную дату организаторы объявят позднее).

Конкурс, организатором которого является Псковский городской молодежный центр, рассматривается как механизм вовлечения молодежи в знакомство с родным краем с точки зрения истории, рекреационных ресурсов и экологической ситуации. По итогам конкурса будут отобраны три лучшие работы в двух номинациях, которые будут награждены ценными призами и дипломами. Главный приз - реализация маршрута лучшего проекта. Остальные конкурсанты получат грамоты за участие.

Дополнительная информация публикуется в официальной группе Молодежного центра в социальной сети ВКонтакте и группе Молодежного Ганзейского движения в Пскове. С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться здесь.