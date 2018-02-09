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Туризм

Фотографии музея-заповедника «Михайловское» представлены на выставке в аэропорту Внуково

21.03.2018 14:22|ПсковКомментариев: 0

В рамках продвижения глобального туристического маршрута «Серебряное ожерелье России» Информационный туристский центр Псковской области совместно с порталом о событийном туризме TRIP2RUS.RU организовал участие Псковской области в фотовыставке в Международном аэропорту Внуково. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном туристском центре, выставка свободна для посещения с 13 марта по 20 апреля.

В экспозиции представлены красоты и достопримечательности Санкт-Петербурга, Владимирской, Тульской, Волгоградской, Тверской, Вологодской, Мурманской, Архангельской, Свердловской, Псковской областей, Краснодарского края, Удмуртской республики, Кабардино-Балкарии и Республики Карелия.

Псковская область, которая входит в федеральный туристический маршрут «Серебряное ожерелье России», предлагает посетителям отправиться в музей-заповедник «Михайловское», где великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин во время ссылки создал трагедию «Борис Годунов» и написал центральные главы «Евгения Онегина».

«Свободная для посещения фотовыставка еще раз напомнит посетителям аэропорта, насколько огромна наша страна, какая богатая у нее история. Каждая фотография – это не просто изображение места, это – рассказ о культурных особенностях региона, его традициях, великих людях, живших в нем. Для иностранных гостей выставка станет своеобразным путеводителем по России, а каждый посетитель сможет составить свой собственный маршрут для путешествия по стране», - отмечают организаторы.

Теги: #туризм #Серебряное ожерелье России #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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