Туризм

5 изборских сувениров, мимо которых невозможно пройти

Информационный туристский центр Псковской области области составил рейтинг пяти изборских сувениров, мимо которых невозможной пройти. Эти пять знаковых изделий местных мастеров претендуют на звание аутентичных изборских сувениров.

Изборские пряники

Печатные пряники редкой красоты, вкус которых - имбирно-пряный - сразу дает понять, откуда вообще взялось это слово - «пряник». Несколько форм - коты, петухи, пушки, рукавички, отпечатанные вручную из замешанного вручную же теста - главный изборский сувенир, красота которого покоряет взрослых, а вкус - детей. Бывают двух размеров - большие за 100 рублей и маленькие за 50. Но все - одинаково вкусные и нарядные. Продаются в палатках по пути к Словенским ключам, в холле гостиницы «Изборск», а по праздникам - на пути к Изборской крепости.

Фото мастерской «Изборский пряник»

Изборские варежки

Изборские варежки входят в список главных русских народных промыслов по версии National Georaphic Traveler. Для вязаных вещей пограничного Изборска характерны орнаменты двух типов: русские, с преобладанием растительных и анималистических мотивов - цветочные бутоны, ягоды, птицы; и сетосские - многократно повторяющиеся геометрические узоры с неподрожаемым подбором цветов, характерные для местного финно-угорского народа сето. И те, и другие - настоящие плоды здешней земли - теплые, нарядные и чуть колючие на ощупь.

Подлинные изборские и сетосские варежки ищите в сувенирной лавке гостиницы «Изборск» (Печорская, 13), музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Или в интернет-магазине True Knits Store, основатели которого фанатично следят за чистотой орнаментов и качеством рукавиц, да еще и обязуются доставлять их по всей России.

Фото: True Knits Store

Домашнее пиво Krive

Когда-то пиво в Изборске, как и вообще на Руси, было самым распространенным «веселящим» напитком - заморские вина могли позволить себе лишь князья, а водка в Россию попала вообще при Петре. Сегодня искусство пивоварения у нас почти забыто. Но на одном хуторе (хозяева попросили не сдавать название) между Изборском и эстонской границей действует семейная пивоварня Krive, куда за элем или вайсбиром ценители приезжают даже из соседней Прибалтики. Домашнее пиво Krive не подается в изборских кафе и тем более не продается в магазинах - пивоварня по-настоящему семейная - мастер один, он же столяр, плотник и многодетный отец, объемы производства малы, и чудесный напиток весь расходится по ближайшим хуторам по обе стороны российско-эстонской границы. Но если связаться с пивоваром накануне и договориться о резерве пары-другой бутылочек, можно приобщиться к местной традиции.

Фото домашней пивоварни Krive

Сыры из Бебешкино

Жителям изборских окрестностей долгое время был известен лишь один вид сыра - сетосский «сыйр», который варится из творога и яйца с добавлением тмина. Но обитатели хутора Бебешкино уже не первый год экспериментируют с итальянскими и греческими рецептами, и добились выдающихся результатов - их пармезан, камамбер и даже простецкая брынза разлетается по псковским ресторанам, не оставляя шансов изборским любителям и уж тем более туристам. В разгар летнего сезона хозяйку фермы Анну иногда можно встретить с головками сыра у Словенских ключей в Изборске, но это больше маркетинговая акция, нежели торговля. Для гарантированной покупки сыра из Бебешкина с сыроделами нужно списываться сильно заранее.

Фото фермы «Бебешкино»

Живительные зелья «Кудельного двора»

Органическая косметика мастерской «Кудельный двор» - самый дефицитный продукт Изборской земли. И только поэтому угодила в конец нашего списка. Их производитель - мастерица Гусляна Картюшова из деревни Давыдов Конец, выращивает добрую половину ингредиентов, включая теплолюбивую лаванду, на огороде. А за второй половиной совершает рейды по окрестным лесам и полям, после чего колдует (часто ночами, потому что светового дня мало) в своей мастерской. Результат получается фантастический - гуслянины кремы, помады, лосьоны не только волшебным образом питают измученные городские организмы, но еще и выглядят как произведения искусства. Гусляна, кроме зельеварения, занимается ткачеством, шитьем и разнообразным декором. Но у всего, что она делает, есть существенный минус - эти вещи трудно купить - накануне праздников, например, мастерица завалена интернет-заказами. Но попытать счастья, написать и, если повезет - приехать в гости, стоит.

Фото мастерской «Кудельный двор»

Текст подготовлен Информационным туристским центром Псковской области

