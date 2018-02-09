Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Renault: широкий спектр акций в марте
новый автобус №77
Информационные стенды таблички, вывески
Кому в Ужуписе жить хорошо
Телефон прямого эфира 56-73-72
Пространство эксперимента
ещё Туризм 09.02.2018 17:201 Псков и Изборск получили свидетельства о включении в проект «Серебряное ожерелье России» 22.03.2018 18:420 5 изборских сувениров, мимо которых невозможно пройти 22.03.2018 14:4621 Крымский санаторий «Мисхор» приглашает псковичей на отдых в июле-сентябре 22.03.2018 08:218 В России зафиксирован рекордный турпоток по итогам 2017 года 21.03.2018 16:461 Уже 120 псковских школьников познакомились с работой в сфере туризма и гостеприимства 21.03.2018 14:220 Фотографии музея-заповедника «Михайловское» представлены на выставке в аэропорту Внуково
 
 
 
 
 
Самое популярное 19.03.2018 16:1048 Скончался руководитель ансамбля «Псковский Десант» и бывший солист «Голубых молний» Сергей Кузьма 19.03.2018 02:45147 Путин набрал в Псковской области 75,05% - данные обработки 100% бюллетеней 20.03.2018 15:357 Псковские синоптики рассказали, когда в Пскове ожидать потепления 19.03.2018 20:4166 Митинг против итогов выборов 18 марта прошел в Пскове 20.03.2018 17:2228 В Пскове сгорело кафе-дебаркадер «Чайка»
Туризм

5 изборских сувениров, мимо которых невозможно пройти

22.03.2018 18:42|ПсковКомментариев: 0

Информационный туристский центр Псковской области области составил рейтинг пяти изборских сувениров, мимо которых невозможной пройти. Эти пять знаковых изделий местных мастеров претендуют на звание аутентичных изборских сувениров.

Изборские пряники

Печатные пряники редкой красоты, вкус которых - имбирно-пряный - сразу дает понять, откуда вообще взялось это слово - «пряник». Несколько форм - коты, петухи, пушки, рукавички, отпечатанные вручную из замешанного вручную же теста - главный изборский сувенир, красота которого покоряет взрослых, а вкус - детей. Бывают двух размеров - большие за 100 рублей и маленькие за 50. Но все - одинаково вкусные и нарядные. Продаются в палатках по пути к Словенским ключам, в холле гостиницы «Изборск», а по праздникам - на пути к Изборской крепости.

Фото мастерской «Изборский пряник»

Изборские варежки

Изборские варежки входят в список главных русских народных промыслов по версии National Georaphic Traveler. Для вязаных вещей пограничного Изборска характерны орнаменты двух типов: русские, с преобладанием растительных и анималистических мотивов - цветочные бутоны, ягоды, птицы; и сетосские - многократно повторяющиеся геометрические узоры с неподрожаемым подбором цветов, характерные для местного финно-угорского народа сето. И те, и другие - настоящие плоды здешней земли - теплые, нарядные и чуть колючие на ощупь.

Подлинные изборские и сетосские варежки ищите в сувенирной лавке гостиницы «Изборск» (Печорская, 13), музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Или в интернет-магазине True Knits Store, основатели которого фанатично следят за чистотой орнаментов и качеством рукавиц, да еще и обязуются доставлять их по всей России.

Фото: True Knits Store

Домашнее пиво Krive

Когда-то пиво в Изборске, как и вообще на Руси, было самым распространенным «веселящим» напитком - заморские вина могли позволить себе лишь князья, а водка в Россию попала вообще при Петре. Сегодня искусство пивоварения у нас почти забыто. Но на одном хуторе (хозяева попросили не сдавать название) между Изборском и эстонской границей действует семейная пивоварня Krive, куда за элем или вайсбиром ценители приезжают даже из соседней Прибалтики. Домашнее пиво Krive не подается в изборских кафе и тем более не продается в магазинах - пивоварня по-настоящему семейная - мастер один, он же столяр, плотник и многодетный отец, объемы производства малы, и чудесный напиток весь расходится по ближайшим хуторам по обе стороны российско-эстонской границы. Но если связаться с пивоваром накануне и договориться о резерве пары-другой бутылочек, можно приобщиться к местной традиции.

Фото домашней пивоварни Krive

Сыры из Бебешкино

Жителям изборских окрестностей долгое время был известен лишь один вид сыра - сетосский «сыйр», который варится из творога и яйца с добавлением тмина. Но обитатели хутора Бебешкино уже не первый год экспериментируют с итальянскими и греческими рецептами, и добились выдающихся результатов - их пармезан, камамбер и даже простецкая брынза разлетается по псковским ресторанам, не оставляя шансов изборским любителям и уж тем более туристам. В разгар летнего сезона хозяйку фермы Анну иногда можно встретить с головками сыра у Словенских ключей в Изборске, но это больше маркетинговая акция, нежели торговля. Для гарантированной покупки сыра из Бебешкина с сыроделами нужно списываться сильно заранее.

Фото фермы «Бебешкино»

Живительные зелья «Кудельного двора»

Органическая косметика мастерской «Кудельный двор» - самый дефицитный продукт Изборской земли. И только поэтому угодила в конец нашего списка. Их производитель - мастерица Гусляна Картюшова из деревни Давыдов Конец, выращивает добрую половину ингредиентов, включая теплолюбивую лаванду, на огороде. А за второй половиной совершает рейды по окрестным лесам и полям, после чего колдует (часто ночами, потому что светового дня мало) в своей мастерской. Результат получается фантастический - гуслянины кремы, помады, лосьоны не только волшебным образом питают измученные городские организмы, но еще и выглядят как произведения искусства. Гусляна, кроме зельеварения, занимается ткачеством, шитьем и разнообразным декором. Но у всего, что она делает, есть существенный минус - эти вещи трудно купить - накануне праздников, например, мастерица завалена интернет-заказами. Но попытать счастья, написать и, если повезет - приехать в гости, стоит.

Фото мастерской «Кудельный двор»

Текст подготовлен Информационным туристским центром Псковской области
 

Теги: #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 248 человек
Лента новостей
Последние новости
22.03.2018, 19:030 В Великих Луках продолжается розыск пенсионера, ушедшего из дома-интерната на улице Щорса 22.03.2018, 18:420 5 изборских сувениров, мимо которых невозможно пройти 22.03.2018, 18:297 Экс-вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков стал членом партии «Единая Россия» 22.03.2018, 18:241 Псковичи могут получить электронную подпись в Кадастровой палате
22.03.2018, 18:170 В областной библиотеке пройдет мастер-класс по обучению игре на фортепиано 22.03.2018, 18:064 Псковичам разъясняют, куда обращаться по вопросам назначения пенсии в соответствии с договором между Россией и Израилем 22.03.2018, 17:570 Мокрый снег с дождем возможен завтра в Псковской области 22.03.2018, 17:526 В «Псковэнергосбыте» прокомментировали жалобы Спасо-Елеазаровского монастыря на высокие тарифы на электричество
22.03.2018, 17:430 В Пскове прошла встреча с писательницей Вероникой Ткачевой 22.03.2018, 17:350 В Пскове состоялся контрольный выезд властей по округу № 7 22.03.2018, 17:252 Жительница Новосокольников фиктивно прописала у себя азербайджанца 22.03.2018, 17:193 Российские метеослужбы предлагают объединить в единую госкорпорацию
22.03.2018, 17:106 В Пскове прошел танцевальный флешмоб, посвященный Всемирному дню воды 22.03.2018, 16:560 Псковская область примет участие в создании интерактивной карты СЗФО 22.03.2018, 16:480 Новосокольнический суд восстановил родительские права многодетной матери спустя 10 лет после лишения 22.03.2018, 16:4110 Активнее привлекать псковичей к благоустройству территорий призвал городской чиновник
22.03.2018, 16:350 Псковичей предупреждают о рыхлом льде 22.03.2018, 16:250 Молодежный Пасхальный фестиваль пройдет в Пскове в апреле 22.03.2018, 16:170 В Великих Луках состоялось награждение лауреатов муниципальной премии «За высокие творческие достижения» учащихся ДШИ 22.03.2018, 16:031 Инспектор труда Псковского облсовпрофа награждена благодарственным письмом Северо-Западной ассоциации «Безопасный труд»
22.03.2018, 15:580 Александр Котов пообещал жительнице Середки выяснить, можно ли ускорить процесс внесения изменений в ПЗЗ сельского поселения 22.03.2018, 15:5530 Володин заявил о лишении аккредитации «бойкотирующих» Госдуму СМИ  22.03.2018, 15:432 Специалисты регионального отделения ФСС провели совместное совещание с представителями общественных организаций инвалидов области 22.03.2018, 15:410 Полный курс счастливой жизни. Часть четвертая весеннего супермарафона в свежем выпуске журнала «Телесемь»
22.03.2018, 15:306 Почтальон дала отпор грабителю с битой 22.03.2018, 15:150 В Усвятах состоялась ярмарка учебных мест 22.03.2018, 15:0613 Победитель получает всё. Остальное делим по-братски… 22.03.2018, 14:590 Псковичей приглашают на вечеринку по обмену одеждой
22.03.2018, 14:486 В Псковском перинатальном центре появились два собственных реанимобиля 22.03.2018, 14:4621 Крымский санаторий «Мисхор» приглашает псковичей на отдых в июле-сентябре 22.03.2018, 14:2127 Настоятельница Спасо-Елеазаровского женского монастыря рассказала о проблемах с высокими тарифами на электричество 22.03.2018, 14:193 Финские производители пластмассовых и строительных изделий заинтересовались Псковской областью
22.03.2018, 14:1924 Михаил Ведерников договорился с правительством РФ о выделении средств на «Машиностроитель» и Центр велосипедистов 22.03.2018, 14:1210 На начисление платы за воду в пустой комнате пожаловалась Александру Котову псковичка 22.03.2018, 14:030 Псковичи могут стать участниками всероссийской контрольной по математике 22.03.2018, 13:523 За продвижение «Лыжного десанта» на уровне Северо-Запада возьмется партпроект «Историческая память»
22.03.2018, 13:5020 Реплика Донецкого: Про пеленальные столики online 22.03.2018, 13:501 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня в Пскове на Поземского 22.03.2018, 13:4921 «Друзья мои, не ясен наш союз» 22.03.2018, 13:3930 Парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов выиграл по итогам голосования за дизайн-проекты общественных территорий Пскова
22.03.2018, 13:251 Уязвимость в Siri позволяет читать скрытые сообщения с iPhone 22.03.2018, 13:180 В сервисном центре «Прагматика ICE» диагностика АКБ - бесплатно 22.03.2018, 13:0415 В Пскове женщина похитила из магазина продукты 22.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
22.03.2018, 12:555 Псковичи могут воспользоваться платными услугами юридического отдела ПсковГУ 22.03.2018, 12:5414 «Эхо Москвы» отозвало своих журналистов из Госдумы 22.03.2018, 12:485 На озере Цевло завершено строительство пирса 22.03.2018, 12:403 Зарезанный на кладбище в Гдове мужчина распивал там с приятелем спиртное
22.03.2018, 12:3211 Свыше 800 экстренных операций на сердце выполнили псковские кардиологи в прошлом году 22.03.2018, 12:252 Налоговые льготы для пенсионеров обсудили в Псковском Красном Кресте 22.03.2018, 12:182 Решается вопрос о закупке оборудования для приема в МФЦ заявлений о выдаче загранпаспорта нового образца 22.03.2018, 12:110 Более трех лет проведет в колонии житель Палкинского района за серию краж и незаконное хранение боеприпасов
22.03.2018, 12:001 В Пскове обсудили перспективы волонтерского движения в сфере сохранения культурного наследия 22.03.2018, 11:541 Тем, кто хочет со скидкой заменить или получить водительские права, стоит позаботиться об этом заранее 22.03.2018, 11:520 3,5 года условно получил житель Палкинского района за разбойное нападение на случайного знакомого 22.03.2018, 11:470 «Сообразим на троих»: О финише президентских выборов и старте выборов губернатора
22.03.2018, 11:401 Срок получения справки о наличии или отсутствии судимости через сайт госуслуг сокращается до 10 дней 22.03.2018, 11:350 Псковичи могут подать заявление на новый загранпаспорт, а пока пользоваться старым 22.03.2018, 11:344 Тереза Мэй намерена убедить страны ЕС выслать российских дипломатов 22.03.2018, 11:280 Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 109 - «Опочецкий карнавал» 
22.03.2018, 11:211 Селфи для подачи заявления на получение госуслуги в электронном виде не подходит, напоминают псковичам в полиции 22.03.2018, 11:218 Комиссия при псковском Росреестре рассмотрела 11 заявлений о снижении кадастровой стоимости земельных участков в Псковской области 22.03.2018, 11:180 С марта псковичи могут получить скидку при оформления приглашений для иностранных граждан 22.03.2018, 11:1039 В России может увеличиться подоходный налог
22.03.2018, 10:585 Девушка помогла пожилой великолучанке донести сумки до подъезда и украла у нее 3800 рублей 22.03.2018, 10:521 Более тысячи горожан приняли участие в голосовании за дизайн-проекты общественных территорий Пскова 22.03.2018, 10:481 Великолучанин, которому мошенники предложили выгодный кредит, лишился 51 тысячи рублей 22.03.2018, 10:4417 Фотофакт: Ржавое счастье
22.03.2018, 10:391 Водитель «Калины» в Новом Изборске повторно сел за руль пьяным 22.03.2018, 10:370 Поддельные 5 тысяч рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Опочки 22.03.2018, 10:280 В Великих Луках прокуратура в суде отстояла права ребенка на обеспечение бесплатными лекарствами 22.03.2018, 10:231 Водитель «Хендая» на улице Юбилейной при развороте не уступил дорогу грузовой машине и врезался в нее 
22.03.2018, 10:180 Ключевые сервисы Пенсионного фонда РФ доступны в мобильном приложении, напоминают псковичам 22.03.2018, 10:114 На гдовском кладбище обнаружен труп местного жителя с ножевыми ранениями 22.03.2018, 10:050 Великолучане, пожелавшие купить аудиоусилитель и шубу через интернет, попались на удочку мошенников  22.03.2018, 10:002 Полиция уличила великолукское предприятие в уклонении от уплаты налогов
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru