Туризм

Жанна Малышева удостоена благодарности Минкульта за заслуги в культурном развитии Псковской области

Ежегодная Всероссийская конференция по развитию паломнического и религиозного туризма под руководством заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой открылась в среду, 28 марта, в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, она началась с минуты молчания в память по погибшим в Кемерове.

Затем от имени временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников поприветствовала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она подчеркнула, что в Псковской области богатое историко-культурное и духовное наследие. На ее территории находятся 5 тысяч памятников, 7 монастырей, только в Пскове действуют порядка 40 церквей.

«Туризм является одним из важных направлений социально-экономического развития региона. Псковская область имеет свою программу по развитию туризма и активно участвует в федеральных проектах. Сегодня регион занимает лидирующие позиции в различных рейтингах по оценкам туристической активности», - отметила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор поблагодарила Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по туризму РФ и регионы-партнеры за сотрудничество в развитии совместных туристических направлений, а также пожелала участникам конференции плодотворной работы, новых идей и успехов.

Также в ходе конференции Алла Манилова вручила председателю Государственного комитета Псковской области по культуре Жанне Малышевой благодарность Министерства культуры РФ за заслуги в культурном развитии региона.

Кроме того, почетную грамоту Минкульта России получил начальник Управления культуры и архивного дела Тамбовской области Юрий Голубев.

В конференции принимают участие специалисты туриндустрии из более чем 20 субъектов Российской Федерации. Сегодня обсуждается реализация национальных туристических проектов «Александр Невский в истории Руси», «Императорский маршрут» и программы детского туризма «Моя Россия», а также анализируются предложения по созданию новых паломнических маршрутов.

Завтра эксперты рассмотрят вопросы взаимодействия органов власти с религиозными организациями в целях развития паломнического туризма.