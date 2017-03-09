Псков входит в топ-10 городов России для путешествий на майские праздники

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные направления для путешествий и отдыха на майские праздники.

Рейтинг основан на данных бронирования отелей и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая 2017 года.

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий по России на праздничные выходные выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

Псков вошел в первую десятку по популярности у туристов на майские праздничные выходные.

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Вологда, Псков, Великий Новгород, Сергиев Посад и Выборг составляют топ-10 городов, популярных для путешествий на майские праздники.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в Пскове туристы бронируют проживание на майские в среднем на полторы ночи и потратят 2,8 тысяч рублей в сутки.

В первую десятку зарубежных городов, популярных для путешествий на майские праздники, входят Минск, Прага, Барселона, Баку, Вена, Тбилиси, Будапешт, Ереван, Таллин и Рига.

RoomGuru.ru это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, признанный самым лучшим в мире поисковиком по отелям последние четыре года по данным премии World Travel Awards.

Источник: Псковская Лента Новостей