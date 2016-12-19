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В среду в Пскове состоится торжественное открытие нового отеля «Покровский» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В среду в Пскове состоится торжественное открытие нового отеля «Покровский»


26.12.2016 15:20 ПЛН, Псков

28 декабря в Пскове состоится торжественное открытие нового гостиничного комплекса «Покровский», которое ознаменует старт успешной работы отеля.

Это событие станет не только презентацией возможностей отеля, но и своеобразным отчетом о проделанной работе – ведь началу строительства предшествовали серьезные археологические раскопки, в ходе которых было найдено множество ценных вещей и артефактов. В их числе и ставший уже знаменитым перстень с изображением единорога, который не только стал неким символом нового гостиничного комплекса, но и послужил прототипом для оригинального логотипа «Покровского».

Уже сейчас можно утверждать, что гостиничный комплекс «Покровский» не только с успехом пополнит ряды ведущих гостиниц города, но и станет действительно уникальным местом и настоящим украшением Пскова. Ведь не стоит забывать, что отель возведен на некогда заброшенной территории, и теперь он стал настоящим украшением Площади Героев-десантников и дарит псковичам и гостям города новые ощущения, возможности и перспективы. И, конечно же, отель «Покровский» - это новое место работы для более чем 100 человек, которые здесь смогут реализоваться не только с профессиональной точки зрения, но и внести свою лепту в особое гостеприимство псковичей.

Официальное открытие отеля начнется с торжественного разрезания красной ленты губернатором Псковской области – Андреем Турчаком. Также в церемонии примут участие представители городской администрации, председатель государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева и уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев.

В рамках церемонии торжественного открытия гостей ознакомят с возможностями гостиничного комплекса, расскажут о его перспективах и несомненных достоинствах, которыми новый отель по праву  может гордиться.

Напомним, гостиничный комплекс «Покровский» включает все необходимое для идеального отдыха - 91 комфортный номер, просторный ресторан с современным дизайном вместимостью до 80 персон, современный лобби-бар с большим выбором алкогольных напитков и кофе. Также особо следует отметить уютную spa-зону с расслабляющей атмосферой, где можно посетить сауну и хамам или поплавать в бассейне с противотоком. Новый отель оснащен небольшим тренажерным залом, детской комнатой и двумя конференц-залами, в одном из которых будут проходить не только деловые мероприятия, но и выставки и вернисажи.

Источник: Псковская Лента Новостей


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