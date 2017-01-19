Турбаза «Алоль» приглашает псковичей на празднование Масленицы

База отдыха «Алоль» (Пустошкинский район) приглашает псковичей и гостей региона на празднование Масленицы. В этом году на Масленичной неделе россиян ожидают 4 выходных дня, с 23 по 26 февраля включительно. У тех, кто хочет широко отпраздновать День защитника Отечества и саму Масленицу, еще есть возможность забронировать места для проживания в номерах жилого корпуса турбазы, а также в коттеджах.

Кульминация праздника намечена на 25 февраля (суббота) 2017 года: в 14.00 начнется концертная программа, одновременно участники праздника смогут поучаствовать в традиционных масленичных забавах и получить призы за победу в конкурсах. Гостей ждут горячие блины, игры, музыка. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы.

Напомним, что база отдыха «Алоль» расположена в 15 километрах от Пустошки по шоссе Санкт-Петербург - Киев, на берегу озера Зверино, в живописном сосновом лесу.

К услугам гостей столовая, русская баня и финская сауна, разнообразная спортивно-развлекательная инфраструктура, новая детская площадка, пункт проката спортивного инвентаря и многое другое.

Забронировать места и получить дополнительную информацию, приобрести путевку можно по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Также дополнительную информацию можно узнать в официальной группе туристической базы «Алоль» «Вконтакте». https://vk.com/event137516921

Источник: Псковская Лента Новостей