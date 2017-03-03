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Загородный отель «Волынь» приглашает на весенние каникулы : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Загородный отель «Волынь» приглашает на весенние каникулы

Загородный отель «Волынь» приглашает на весенние каникулы

Наступила долгожданная весна, а вместе с ней и весенние каникулы. К сожалению, они короткие, но ребенку хочется провести их интересно и разнообразно. Как правило, проводят их школьники...



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Загородный отель «Волынь» приглашает на весенние каникулы


17.03.2017 11:48 ПЛН, Псков

Наступила долгожданная весна, а вместе с ней и весенние каникулы. К сожалению, они короткие, но ребенку хочется провести их интересно и разнообразно.

Как правило, проводят их школьники дома у телевизора. Наверное, мало интересного в таких каникулах. Что делать? Выход есть? Он совсем рядом, на загородном отеле «Волынь», который располагается в экологически чистом районе на берегу живописного озера. 

База отдыха «Волынь» идеально подходит для комфортного отдыха с детьми любого возраста.

У нас есть все для приятного и активного времяпровождения, а в период весенних каникул действует специальное предложение: 

- Завтраки;

- Увлекательные мастер-классы;

- Прокат велосипедов (2 часа в день);

- Аренда мангальной зоны или одной из беседок;

- Бесплатное проживание ребенка от 5 до 14 лет;

- Льготное проживание ребенка от 14 до 16 лет -250 руб. за человека (считается к полной стоимости средства размещения);

- Пользование спортивными площадками загородного отеля Волынь;

- Скидка на прокат сегвея 20%.

Скучно не будет никому!

Ну и, конечно, свежий воздух, уютные теплые коттеджи с сауной, банька, прокат спортивного инвентаря.

Подробности на сайте volyn60.ru, по телефонам службы бронирования: +7 (911)888-15-81, zakaz@volyn60.ru.

Спешите бронировать!

Источник: Псковская Лента Новостей


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