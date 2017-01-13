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Турбаза «Алоль» приглашает псковичей и гостей региона на Масленицу : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Турбаза «Алоль» приглашает псковичей и гостей региона на Масленицу


03.02.2017 12:49 ПЛН, Псков
База отдыха «Алоль» (Пустошкинский район Псковской области) приглашает псковичей и гостей региона на празднование Масленицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, кульминация праздника намечена на субботу, 25 февраля: в 14.00 начнется концертная программа, одновременно участники праздника смогут поучаствовать в традиционных масленичных забавах и получить призы за победу в конкурсах. Гостей ждут горячие блины, игры, музыка. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы.
 
 
Напомним, что на Масленичной неделе россияне будут отдыхать 4 дня, с 23 по 26 февраля включительно. У тех, кто хочет отпраздновать День защитника Отечества и саму Масленицу с размахом, еще есть возможность забронировать места для проживания в номерах жилого корпуса турбазы, а также в коттеджах.
 
К услугам гостей столовая, русская баня и финская сауна, разнообразная спортивно-развлекательная инфраструктура, пункт проката спортивного инвентаря и многое другое.
 
База отдыха «Алоль» расположена в 15 километрах от Пустошки по шоссе Санкт-Петербург - Киев, на берегу озера Зверино, в живописном сосновом лесу.
 
Забронировать места и получить дополнительную информацию, приобрести путевку можно по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.
 
Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).
 
Также дополнительную информацию можно узнать в официальной группе туристической базы «Алоль» «ВКонтакте».

Источник: Псковская Лента Новостей


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