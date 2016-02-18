Псковское турагентство объявило новогоднюю распродажу

До новогодних праздников и Рождества осталось совсем немного времени.

Каждое время года отличается своей красотой, и морозные зимние дни могут быть исключительно приятными. Стоит одеться потеплее и отправится в небольшое путешествие.

Для того чтобы путешествие было вдвойне приятным, в компании Global Travel снова нашли повод порадовать своих клиентов.

С 19 декабря стартует 6 дней распродажи на туры! Акция длится всего 6 дней и распространяется на 6 туров. Скидка составляет 6%.

Спешите подарить себе или близким радость путешествия, новизну ощущений, соприкосновение с древнерусской или европейский культурой и, конечно, заграничный шопинг!

Акция стартует сегодня!

Туры, участвующие в распродаже:



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Источник: Псковская Лента Новостей