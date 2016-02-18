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Псковское турагентство объявило новогоднюю распродажу : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковское турагентство объявило новогоднюю распродажу

Псковское турагентство объявило новогоднюю распродажу

До новогодних праздников и Рождества осталось совсем немного времени.   Каждое время года отличается своей красотой, и морозные зимние дни могут быть исключительно приятными. Стоит одеться потеплее и...



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Псковское турагентство объявило новогоднюю распродажу


19.12.2017 09:50 ПЛН, Псков

До новогодних праздников и Рождества осталось совсем немного времени.  

Каждое время года отличается своей красотой, и морозные зимние дни могут быть исключительно приятными. Стоит одеться потеплее и отправится в небольшое путешествие. 
 
Для того чтобы путешествие было вдвойне приятным, в компании Global Travel снова нашли повод порадовать своих клиентов.
 
С 19 декабря стартует 6 дней распродажи на туры! Акция длится всего 6 дней и распространяется на 6 туров. Скидка составляет 6%.

Спешите подарить себе или близким радость путешествия, новизну ощущений, соприкосновение с древнерусской или европейский культурой и, конечно, заграничный шопинг!

Акция стартует сегодня!

Туры, участвующие в распродаже:

03/01/2018

Господин ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

1128 руб.

 

 

 

04/01/2018

ЦЕСИС + пивные традиции Валмиеры

1551 руб.

 

 

 

05/01/2018

В гости к Белорусскому ДЕДУ МОРОЗУ / 3 дн.

7426 руб.

 

 

 

06/01/2018

РИГА, путь Рождественских Ёлок / 2 дн.

3854 руб.

 

 

 

06/01/2018

SPA-сительные выходные в ЮРМАЛЕ / 2 дн.

4982 руб.

 

 

 

06/01/2018

Православное Рождество в ВИЛЬНЮСЕ / 3 дн.

6486 руб.


Успейте купить свою мечту по хорошей цене!

Бронируйте туры на сайте www.global-pskov.ru или в офисах компании:

  

г. Псков, Рижский пр., 70
  тел./факс (8112) 55-66-88
e-mail: booking@global-pskov.ru

г.Остров, ул.Спартака д.16
тел./факс (81152) 3-44-88
e-mail: ostrov@global-pskov.ru

г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, 10
тел./факс (8112) 700-577, 75-75-88
e-mail: global-pskov@mail.ru

 

г. Себеж, ул. Ленинская, 24
тел./факс (81140) 22-8-33
e-mail: sebeg@global-pskov.ru

 

 

 

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей


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