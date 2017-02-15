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Загородный отель «Волынь» приглашает отпраздновать Широкую Масленицу : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Загородный отель «Волынь» приглашает отпраздновать Широкую Масленицу


20.02.2017 12:18 ПЛН, Псков

Не прерывать традицию, а приумножать ее предлагает загородный отель «Волынь» и приглашает всех на празднование Широкой Масленицы, которое состоится 25 февраля в 13.00 на территории отеля.

Вот уже несколько лет подряд провожать зиму и встречать весну как символ обновления и возрождения природы и жизни на базу отдыха «Волынь» собираются взрослые и дети, друзья и коллеги.

Сотрудники загородного отеля не устают удивлять своих дорогих гостей запоминающейся праздничной программой. И в этом году они обещают веселые проводы зимы. Гостей Широкой Масленицы ждет не менее широкая и разнообразная фольклорная программа с участием ростовых кукол, музыкальными номерами, хореографическими зарисовками, играми с аудиторией, взятием масленичного столба и, конечно же, со сжиганием Масленицы.

Для любителей активных развлечений будет возможность полетать на дельтаплане над Жижицким озером и посетить вольер с благородными оленями.

Весь день будет открыт прокат инвентаря для активного отдыха: лыжи, коньки, «ватрушки», снегоходы.

И какая же Масленица без традиционного угощения - блинов, а также шашлыков, разнообразных закусок и горячего глинтвейна.

Чем веселее встретишь масленицу, тем радостнее, плодороднее и счастливее будет весь год. Поэтому, наряду с семейными трапезами на Масленицу огромное значение имели веселые гулянья с песнями, плясками, ярмарками, игрищами и народными забавами, в которых участвовали все жители от мала до велика.

Загородный отель «Волынь» ждет вас у себя в гостях широко отгулять Масленицу и зарядится положительными эмоциями и энергией на весь год.

К вашим услугам проживание в настоящих деревенских рубленых домах из чистого дерева.

Отдел бронирования базы отдыха «Волынь»:  +7 911 888 15 81,  +7 911 888 15 82. 

E-mail: zakaz@volyn60.ru.  Узнать подробности, а также адрес и цены на размещение вы можете на официальном сайте базы отдыха - www.volyn60.ru.  

 

Источник: Псковская Лента Новостей


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