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У туристов возрос спрос на Псков в период весенних каникул : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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У туристов возрос спрос на Псков в период весенних каникул


22.03.2017 12:38 ПЛН, Псков
В 2017 году российские туроператоры отмечают существенный рост спроса на весенние каникулярные туры - от 25 до 40%, пишет ИА Regnum со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
 
По словам директора по продукту Национального туроператора АЛЕАН Дмитрия Попова, на весенние каникулы наибольший рост бронирований показывают именно групповые и сборные экскурсионные туры, причем лидирует здесь Санкт-Петербург.
 
Средняя продолжительность группового тура для школьников составляет три дня, стоимость с питанием и экскурсионным обслуживанием на человека - 7500 рублей.
 
Также популярностью пользуются экскурсионные туры по Золотому кольцу, в Крым и Белоруссия. Рост объемов бронирований составляет от 12% до 40%.
 
Не менее востребован и отдых в пансионатах Подмосковья и регионах России: здесь рост продаж на период школьных каникул составил 20%.
 
Кроме того, интенсивнее, чем в 2016 году, пользуются спросом российские города - Псков, Нижний Новгород, Вологда и Казань.
 
Что касается зарубежных поездок, то участники рынка также сообщают о существенном росте спроса на заграничные туры в каникулярный период.
 
Директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами туроператора ICS Travel Group Валерия Романенкова отметила, что спрос на каникулярные заезды уже превысил прошлогодние показатели на 25%.
 
По продажам на каникулярный период лидирует Израиль, далее следуют Италия, Куба, Чехия, Франция, Кипр, Болгария, Вьетнам, Россия, ОАЭ, Армения, Индонезия.
 
Востребованы и индивидуальные программы с детьми в Австрию, Чехию, Италию и Венгрию. Во Франции на даты каникул у туроператора традиционно пользуются популярностью комбинированные туры Париж + Диснейленд, а также различные индивидуальные экскурсии для детей в Париже.
 
Средняя длительность поездок на каникулярные даты у BSI Group составляет 7−8 дней, средняя стоимость за недельный тур с авиаперелетом по Европе на одного туриста - порядка 60−70 тысяч рублей. Недельный тур по России обойдется в 15−17 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей


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