У туристов возрос спрос на Псков в период весенних каникул

В 2017 году российские туроператоры отмечают существенный рост спроса на весенние каникулярные туры - от 25 до 40%, пишет ИА Regnum со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

По словам директора по продукту Национального туроператора АЛЕАН Дмитрия Попова, на весенние каникулы наибольший рост бронирований показывают именно групповые и сборные экскурсионные туры, причем лидирует здесь Санкт-Петербург.

Средняя продолжительность группового тура для школьников составляет три дня, стоимость с питанием и экскурсионным обслуживанием на человека - 7500 рублей.

Также популярностью пользуются экскурсионные туры по Золотому кольцу, в Крым и Белоруссия. Рост объемов бронирований составляет от 12% до 40%.

Не менее востребован и отдых в пансионатах Подмосковья и регионах России: здесь рост продаж на период школьных каникул составил 20%.

Кроме того, интенсивнее, чем в 2016 году, пользуются спросом российские города - Псков, Нижний Новгород, Вологда и Казань.

Что касается зарубежных поездок, то участники рынка также сообщают о существенном росте спроса на заграничные туры в каникулярный период.

Директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами туроператора ICS Travel Group Валерия Романенкова отметила, что спрос на каникулярные заезды уже превысил прошлогодние показатели на 25%.

По продажам на каникулярный период лидирует Израиль, далее следуют Италия, Куба, Чехия, Франция, Кипр, Болгария, Вьетнам, Россия, ОАЭ, Армения, Индонезия.

Востребованы и индивидуальные программы с детьми в Австрию, Чехию, Италию и Венгрию. Во Франции на даты каникул у туроператора традиционно пользуются популярностью комбинированные туры Париж + Диснейленд, а также различные индивидуальные экскурсии для детей в Париже.

Средняя длительность поездок на каникулярные даты у BSI Group составляет 7−8 дней, средняя стоимость за недельный тур с авиаперелетом по Европе на одного туриста - порядка 60−70 тысяч рублей. Недельный тур по России обойдется в 15−17 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей