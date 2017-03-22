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Госдума рассмотрит законопроект о системе присвоения «звезд» гостиницам : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Госдума рассмотрит законопроект о системе присвоения «звезд» гостиницам


24.03.2017 09:40 ПЛН, Псков

Депутаты Государственной Думы на заседании в пятницу рассмотрят в первом чтении законопроект о единой обязательной системе присвоения «звезд» гостиницам в России. Сейчас большинство гостиниц присваивают «звезды» себе сами, сообщает «Интерфакс».

Законопроект вводит запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице категории (звезд).

Законопроект делает обязательной классификацию гостиниц по уровню «звездности» - от пяти звезд до одной и гостиницы без звезд.

В настоящее время механизм присвоения звезд гостинице действует, но носит добровольный характер, отметил ранее замминистра культуры Александр Журавский на заседании профильного комитета.

В гостиницах, которые принимают чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2018 года, классификация уже в настоящее время обязательна, отметил он. Всего таких гостиниц, по данным Минкультуры, 8 208 в городах, где будет проходить ЧМ.

В настоящее время в целом по стране добровольную классификацию прошло около 400 гостиниц, отметил замминистра. «Этот значит, что остальные присваивают себе звезды самостоятельно, исходя из каких-то собственных представлений о собственной звездности, и таким образом они не несут ответственности за эти звезды»,- сказал он.

Всего в России, по информации замминистра, около 65 тысяч гостиниц и средств размещения.

Классификацию гостиниц предлагается провести в три этапа: с 2018 года - для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров (в основном 5 и 4 звезды), с 2019 года - с номерным фондом более 15 номеров (как правило, 1-3 звезды), с 2020 года - в отношении всех остальных гостиниц (без звезд), сказал А.Журавский.

Законопроект предполагает введение административной ответственности за предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении категории или с указанием не той категории.

Классификацию нужно будет проходить раз в три года, для мини-отелей это будет стоить 15 тысяч рублей, для крупных гостиниц - от 50 тысяч до 150 тысяч раз в три года, отметил замминистра.

Источник: Псковская Лента Новостей


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