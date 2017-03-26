Поезд Москва - Псков попал в топ-10 поездов России, составленный путешественниками

Лучшие в России поезда курсируют между Москвой и Воронежем. Об этом со ссылкой на представителей туристического сервиса «Туту.ру» сообщает «Лента.ру».

Основываясь на мнениях более чем 25 тысяч отзывов от пользователей, сотрудники туристического сервиса «Туту.ру» составили рейтинг лучших поездов России. Первое место в нем занял двухэтажный поезд 045В/046В, который осуществляет рейсы из Москвы в Воронеж и обратно. Поезд набрал 9,6 баллов из десяти возможных.

Совсем немного 045В/046В уступил двухэтажный поезд 069В/070Г, который также курсирует между Москвой и Воронежем. Ему пользователи «Туту.ру» дали 9,57 баллов. Знаменитый «Сапсан», перевозящий пассажиров из Москвы в Петербург и обратно, набрал 9,54 балла и оказался на третьем месте.

В пятерку лучших также попали поезд 010А/010Ч (Москва - Псков) и состав 104В/104Ж (Москва - Адлер). В топ-10 бывалые туристы включили поезда: 023Г/024М (Москва - Казань), 801С/802С (Краснодар - Адлер), 005А/006А (Москва - Санкт-Петербург), «Невский экспресс» (Москва - Петербург) и 143С/144Ч (Москва - Кисловодск).

Источник: Псковская Лента Новостей