Компания Sex Island предложила туристам четырехдневный отдых на частном острове в Колумбии с неограниченным сексом. Видеореклама предложения опубликована на сайте фирмы, пишет «Лента.ру».
Отмечается, что 30 путешественников смогут провести каникулы в окружении 60 девушек. Тур, запланированный на 24-27 ноября, обойдется в пять тысяч долларов. За эти деньги турист получает питание по системе «все включено» и безлимитный алкоголь. Отмечается, что на частном курорте не запрещено употребление наркотиков.
Источник: Псковская Лента Новостей