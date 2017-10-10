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Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек


12.10.2017 19:56 ПЛН, Псков

Компания Sex Island предложила туристам четырехдневный отдых на частном острове в Колумбии с неограниченным сексом. Видеореклама предложения опубликована на сайте фирмы, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что 30 путешественников смогут провести каникулы в окружении 60 девушек. Тур, запланированный на 24-27 ноября, обойдется в пять тысяч долларов. За эти деньги турист получает питание по системе «все включено» и безлимитный алкоголь. Отмечается, что на частном курорте не запрещено употребление наркотиков.

Источник: Псковская Лента Новостей


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