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11 октября состоится организационное собрание слушателей с руководителем программы «Практическая журналистика»

11.10.2017 08:21 ПЛН, Псков

11 октября в 17.45 в ауд. 72 главного корпуса ПсковГУ (пл. Ленина) состоится организационное собрание слушателей с руководителем программы «Практическая журналистика», доктором филологических наук, профессором Любовью Юрчук. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, слушатели узнают о тех дисциплинах, которые им предстоит изучить в течение первого года, о режиме работы, о предстоящих практиках в СМИ и о перспективах трудоустройства по профессии. В тот же день состоятся первые занятия.

Целью программы, которая реализуется в ПсковГУ с 2005 года, является подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, владеющих знаниями о ведущих принципах, сущности и организации профессиональной деятельности журналистов, подготовленных к работе в СМИ и смежных информационно-коммуникационных сферах (пресс-службах, агентствах связи с общественностью). По окончании обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Журналист».

Учебные дисциплины ведут преподаватели ПсковГУ и ведущие журналисты города Пскова.

Освоение программы происходит в вечернее время в течение двух лет. Обучение платное.

Приглашаются студенты и лица, уже имеющие диплом о высшем образовании.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: пл. Ленина, 2, каб. 72; тел. 29-70-70, 89113583913.

Источник: Псковская Лента Новостей



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