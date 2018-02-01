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В Центре студенческих инициатив ПсковГУ состоится презентация программы «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность»

01.02.2018 17:19|ПсковКомментариев: 0

6 февраля в 16.00 в Центре студенческих инициатив ПсковГУ состоится презентация образовательной программы «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, приглашаются лица, имеющие или получающие высшее, или среднее профессиональное образование.

Программа реализуется в рамках стратегического проекта опорного ПсковГУ «”Россия начинается здесь”: поддержка и развитие русской идентичности на основе уникального историко-культурного наследия с учетом приграничного положения Псковского региона».

Дисциплины программы: Правовое обеспечение профессиональной деятельности экскурсовода (гида), Теория и практика профессионального общения экскурсовода (гида), Менеджмент туризма, История Псковского края, Историко-культурные и географические достопримечательности региона, Экскурсионная работа.

Занятия ведут преподаватели ПсковГУ, а также лица, имеющие опыт работы в сфере регионального туризма. Программа рассчитана на 324 часа. Стоимость обучения - 12000 рублей.

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, будет выдан диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Экскурсовод (гид)».

Руководитель программы - доцент кафедры отечественной истории, кандидат исторических наук Людмила Алиева.

Подробную информацию можно получить по тел. 79-76-16 или на сайте https://vk.com/mipgid.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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