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В ПсковГУ открылась программа профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность»

5 февраля состоялось открытие программы профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность», которая была разработана преподавателями университета в соответствии с профессиональным стандартом «Экскурсовод (гид)».

Руководитель программы, доцент кафедры отечественной истории, кандидат исторических наук Людмила Алиева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, первое занятие проводила Екатерина Гончарова, старший преподаватель кафедры отечественной истории, координатор программы, по теме «Правовое обеспечение профессиональной деятельности экскурсовода (гида)». Занятия проводятся в аудиториях исторического факультета ПсковГУ.

Программа рассчитана на 324 часа. Лица, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки и прошедшие итоговую аттестацию, получат диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации «Экскурсовод (гид)».