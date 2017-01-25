Учредителем Лицея ПсковГУ станет администрация Псковской области, в ее собственность передается здание на Некрасова, 24

Учредителем Лицея ПсковГУ станет администрация Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе заседания Наблюдательного совета ПсковГУ директор Института непрерывного образования вуза Инна Андреянова пояснила, что лицей предполагается разместить в здании на Некрасова, 24, которое необходимо передать в безвозмездное пользование администрации области. Губернатор Андрей Турчак добавил, что все согласования для передачи здания есть. Члены советы положительно проголосовали по данному вопросу.

В лицее будут обучаться 150 человек со всех районов области после окончания 9-х классов. Попасть в учреждение можно будет через прохождение вступительных испытаний. Разработкой программ для лицея будут заниматься преподаватели ПсковГУ, также они буду оказывать всю необходимую методическую помощь.

Начальник управления образования области Александр Седунов назвал озвученную схему функционирования лицея оптимальной, подчеркнув, что создание лицея необходимо как университету, так и региону.

Источник: Псковская Лента Новостей