Цокольный этаж нового кампуса ПсковГУ будет отдан под спорт

Все возможности для занятия спортом будут предоставлены студентам ПсковГУ с вводом в эксплуатацию нового студенческого кампуса на месте недостроенной гостиницы «Интурист». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН, посвященной внедрению профессиональных стандартов в области физической культуры и спорта, сообщил заведующий межфакультетской кафедрой физической культуры ПсковГУ Алексей Никитин.

По его словам, на территории будущего студенческого городка предусмотрены уличные площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, пляжного волейбола.

«Цокольный этаж здания отдан под спорт. Там будет организован зал для тяжелой атлетики и силовых упражнений, отдельный зал для гимнастики и аэробики, и отдельно - теннисный зал», - отметил Алексей Никитин.

Он добавил, что на сегодняшний день в ПсковГУ есть спортивный комплекс, состоящий из трех спортивных залов - игрового, зала для разминки и зала для тяжелой атлетики. Кроме того, спортивная инфраструктура университета включает в себя зал для единоборств, зал для мини-футбола, бассейн «Универсант» и 5 тренажерных залов.

Источник: Псковская Лента Новостей