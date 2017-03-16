Центр развития и карьеры открылся в Колледже ПсковГУ

17 марта в Колледже ПсковГУ состоялось открытие Центра развития и карьеры, сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информационной политики и связей с общественностью вуза.

С приветственным словом к студентам Колледжа, преподавателям и гостям обратился ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко.

«Мы работаем в тесном контакте с работодателями. Центр призван наладить систему отношений между работодателями и студентами. Уверен, он поможет вам найти интересные стажировки, производственные практики, и стать в будущем востребованными специалистами», - подчеркнул Юрий Демьяненко.

О структуре, целях, задачах, направлениях работы и планах развития Центра рассказал директор Колледжа Вячеслав Однобоков.

В спектр задач Центра входит сотрудничество с предприятиями и организациями, являющимися потенциальными работодателями для обучающихся Колледжа, формирование базы работодателей, открытых вакансий, практик и стажировок, содействие информационному обмену между кандидатами на практику, стажировку или работу среди обучающихся Колледжа и работодателями.

На торжественном мероприятии выступили президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Псков» Роман Воронцов, начальник информационно-аналитического отдела Псковского городского молодежного центра Дарья Сиротина, представители предприятий-работодателей ПсковГУ. Также с приветственным словом выступила представитель Псковского отделения ПАО «Сбербанк».

Центр развития и карьеры Колледжа будет работать в тесной связи с недавно открытым в университете Ресурсным центром подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области. С приветственным словом выступил директор Ресурсного центра Дмитрий Лобарёв.

В рамках работы Центра развития и карьеры планируется проведение карьерных мероприятий, информирование обучающихся по вопросам актуальной ситуации на рынке труда.

Источник: Псковская Лента Новостей