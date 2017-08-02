ПсковГУ получил грант по программе ERASMUS+ Jean Monnet Projects

В поддержку проведения научных исследований по «Программе развития опорного Псковского государственного университета на период 2017-2021 гг.» в направлении создания эффективно функционирующей системы регионального экологического мониторинга и рационального природопользования с учетом трансграничного положения Псковской области Псковский государственный университет получил грант по программе ERASMUS+ Jean Monnet Projects для реализации проекта «EUgovernanceofnaturalresources: geopolitics, regionsandsectors» (GRaSs). Данный проект вошел в число 45 проектов, по конкурсу отобранных из 324 заявок и финансируемых программой в 2017 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, программа Jean Monnet направлена на расширение знаний о процессах европейской интеграции посредством преподавания, проведения исследований и дискуссий на темы, связанные с историей, политикой, экономикой и законодательством Европейского Союза, а также отношениями ЕС с другими регионами мира. Основная задача программы - привнесение европейского измерения в системы высшего образования. С 2013 года программа Jean Monnet интегрирована в программу Erasmus+, которая направлена на поддержку сотрудничества в области образования, профессионального обучения, спорта и молодежной политики (на период с 2014 по 2020 гг.).

Традиционно лидерство ЕС в области политики об окружающей среде и природных ресурсах признано в РФ, где многие институты экологического управления были смоделированы на примере таковых в ЕС, а ЕС вложил значительные средства как в проекты, ориентированные на участие государственных структур, так и направленные на развитие сектора НКО в РФ. Тем не менее, существует пробел в знаниях в понимании того, какова роль институтов ЕС и каким образом внутренние и внешние мероприятия в области управления природными ресурсами и охраны окружающей среды воспринимаются различными группами заинтересованных лиц в РФ, особенно с точки зрения местного и регионального сообщества.

Проект «EU governance of natural resources: geopolitics, regions and sectors» (GRASS) направлен на изучение существующего пробела посредством исследования европейского отраслевого, регионального и глобального управления природными ресурсами, возможностей и перспектив его применения в РФ, в частности в контексте Северо-Запада России и Псковской области, граничащей с ЕС.

Проект выдвигает три проблемные области в управлении природными ресурсами в ЕС и их внешнем измерении:

(1) Арктика: проявление геополитики ЕС;

(2) Балтийское море: пример региональной политики ЕС;

(3) Биоразнообразие: пример отраслевой политики ЕС.

Эти три области проблем будут проанализированы через призму двух сквозных тем: «Вода/Водные ресурсы» и «Энергетика». Сочетание трех проблемных областей с двумя более обширными сферами исследований даст возможность детальной теоретической проработки вопросов.

В проекте, помимо сотрудников трех кафедр ПсковГУ (кафедры ботаники и экологии растений, кафедры географии, кафедры зоологии и экологии животных), принимают участие представители Центрально-Европейского университета (г. Будапешт, Венгрия), консалтинговых компаний «RZ. Research. Management. Communication» (г. Лунд, Швеция) и «ERDA: research. Technology. Education» (г. Гаага, Нидерланды), общественной организации «Экопроект» (г. Минск, Республика Беларусь), Эстонского университета естественных наук (г. Тарту, Эстония), Университета Фарерских островов (г. Торсхавн, Фарерские острова).

Мероприятия по проекту будут включать организацию 3 научно-практических семинаров (по одному в каждой тематической области) и Международной научно-практической конференции, посвященной широкому кругу проблем управления природными ресурсами с привлечением представителей международного и российского экспертного сообщества (ученых, политиков, общественных деятелей и др.).

Проект также предусматривает проведение исследований и публикацию их результатов в международных изданиях. Другие результаты будут включать в себя краткое изложение проекта (на русском языке), ориентированное на практиков в управлении природными ресурсами в РФ и в странах, входящих в Восточное партнерство, учебные занятия (и учебные материалы к ним) по проблемным областям (12 часов), которые будут апробированы в вузах, где будут проводиться семинары. Все учебно-методические результаты проекта будут доступны в виде открытых образовательных ресурсов на платформе электронного обучения ПсковГУ.

Актуальная информация о проекте будет размещаться на сайте проекта и в социальных сетях.

Источник: Псковская Лента Новостей