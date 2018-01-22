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Насыщенная студенческая жизнь станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 23 января, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная псковскому студенчеству.

Ежегодно 25 января в России отмечается «День российского студенчества», известный также как «Татьянин день». Накануне этого замечательного праздника мы решили выяснить, чем живет современный студент.

Существуют ли при псковских вузах сообщества студентов? По каким интересам объединяются учащиеся вузов? Как это им помогает? Какие формы досуга предпочитает современная молодежь: «залипает» в соцсетях, посещает кружки и секции или коротает короткие минуты отдыха от учебы за компьютерными играми? Чем занимаются молодые люди по вечерам в студенческих общежитиях? Как вовлекаются в бурную студенческую жизнь иностранные студенты?

Чего не хватает псковским студентам, чтобы их жизнь была еще интереснее и насыщеннее?

На эти вопросы мы попросим ответить наших спикеров:

• начальник отдела по работе со студенческими организациями (ПсковГУ) Акимов Юрий Николаевич

• специалист отдела по работе со студенческими организациями (ПсковГУ) Никифоров Олег Владимирович

• менеджер отдела по работе с иностранными студентами (ПскоГУ) Авакимянц Елена Вячеславовна

• студенты ПсковГУ Артем Вазингер, Виктор Голубев, Павел Шафрин, Владислава Полякова

Дата проведения: 23 января. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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