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Вопросы переподготовки экскурсоводов обсудили на круглом столе в Пскове

25 января в государственном комитете Псковской области по культуре состоялся круглый стол по вопросам профессиональной переподготовки экскурсоводов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Институте непрерывного образования, на круглом столе присутствовали первый заместитель председателя комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова, представители Псковского государственного университета: директор института непрерывного образования Инна Андреянова, начальник отделения института непрерывного образования Оксана Негина, доцент кафедры отечественной истории Людмила Алиева, а также представители туристского бизнеса Псковской области.

Юлия Белобородова рассказала, что ожидаются изменения в законодательстве в области туристической деятельности, и для аккредитации экскурсоводов будет необходим диплом о профессиональной переподготовке.

Директор института непрерывного образования Инна Андреянова сообщила присутствующим, что Псковским государственным университетом была разработана программа профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» в соответствии с профессиональным стандартом «Экскурсовод (гид)». Освоение дисциплин программы (Правовое обеспечение профессиональной деятельности экскурсовода (гида), Теория и практика профессионального общения экскурсовода (гида), Менеджмент туризма, История Псковского края, Историко-культурные и географические достопримечательности региона, Экскурсионная работа) позволит выпускникам выполнять следующие трудовые функции: организация экскурсий, разработка экскурсионных программ обслуживания, разработка экскурсий, проведение экскурсий. Программа рассчитана на 324 часа. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации «Экскурсовод (гид)».

Начальник отделения института непрерывного образования Оксана Негина рассказала о Национальной системе квалификаций, о профессиональных стандартах. Доцент кафедры отечественной истории Людмила Алиева ответила на вопросы присутствующих по персональному составу преподавателей, которые будут работать на программе, о содержании модулей программы.

Встреча прошла очень плодотворно, подчеркнула Инна Андреянова.