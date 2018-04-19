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Универ / Жизнь Универа

В этом году в ПсковГУ может принять на бюджетные места 1066 студентов

29.05.2018 10:23|ПсковКомментариев: 8

В этом году в ПсковГУ может принять на бюджетные места на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры 1066 студентов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 мая сообщил ректор университета Юрий Демьяненко. 

Предельное число абитуриентов на программы среднего профессионального образования в вузе - 600, из них порядка 230 - бюджетники.

«На специалитет и бакалавриат мы можем принять 2800 человек, это наш предел, магистратура - 700 мест. В общем на программы специалитета, бакалавриата и магистратуры - 1066 бюджетных мест. Это очень солидная цифра, больше чем в прошлом году», - сказал ректор. 

Юрий Демьяненко отметил, что на сегодняшний день в университете учатся студенты из 36 регионов России и 41 страны мира. «Это тоже радует значит качество нашего образования востребовано, и все больше студентов приезжают к нам из-за пределов региона и страны», - сказал он. 

Вуз предлагает порядка 150 программ высшего образования, 20 специальностей среднего профессионального образования.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 8Версия для печати
Лента новостей
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