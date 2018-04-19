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В Пскове торжественно открылись IX Международные Александро-Невские чтения

Сегодня, 31 мая, прошла торжественная церемония открытия IX Международных Александро-Невских чтений «Святой благоверный князь Александр Невский - герой России на все времена».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, после богослужения в храме св. Александра Невского и возложения венка к монументу прославленного полководца и государственного деятеля на горе Соколиха в актовом зале Псковского государственного университета собрались священнослужители, преподаватели вузов, ученые и деятели культуры, педагоги образовательных учреждений, военнослужащие, работники музеев, библиотек, фондов, члены исторических клубов, студенты, аспиранты и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, учащиеся образовательных учреждений Российской Федерации, Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Перед собравшимися выступили первый заместитель начальника управления образования Псковской области Геннадий Барышников, настоятель храма Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор и другие.

Они отметили, что Международные Александро-Невские чтения за последние годы стали значимым культурно-просветительским событием в жизни Пскова и области.

Обращаясь с приветственным словом к участникам слушаний, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев сказал: «Его личность, его государственные дела, военные заслуги, духовное подвижничество сыграли колоссальную роль для России. Мы, и что самое главное - наши дети, молодое поколение, обращаясь к имени и истории жизни святого благоверного князя учимся многое понимать в сегодняшней действительности», - и подчеркнул, что интерес к российской истории, культуре, к личности самого князя Александра Ярославовича Невского растет не только в нашей стране, но и за рубежом.

Далее начались пленарные заседания и работа секций, на которых были заслушаны доклады, посвящённых возрождению православного воспитания современной молодежи, роли образа Александра Невского в истории Российского государства, в сплочении современного общества, в военной истории страны и традициях воинского воспитания, в духовно-нравственном развитии современной молодежи.

Напомним, чтения проводятся воинским храмом Александра Невского совместно с администрацией Псковской области, Администрацией города Пскова, Псковским государственным университетом, программой «Александр Невский» Центра Национальной Славы и Фонда Андрея Первозванного, Псковским филиалом Академии ФСИН России, Псковской областной универсальной научной библиотекой, ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».