Вышли в свет две монографии преподавателей кафедры теологии ПсковГУ

В свет вышли 2 монографии преподавателей кафедры теологии ПсковГУ: «Формирование православных ценностей молодежи» Марины Манойловой и «Смирение в жизни и подвиге новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви» Ирины Самаль.
В книге «Смирение в жизни и подвиге новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви» на основе святоотеческих трудов дается богословское осмысление добродетели смирения и рассматривается ее место в духовном подвиге новомучеников и исповедников Церкви Русской. Книга рекомендуется преподавателям и студентам светских гуманитарных вузов, теологам, историкам, а также широкому кругу читателей, интересующихся новейшей историей Русской Православной Церкви.