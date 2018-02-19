Вышли в свет две монографии преподавателей кафедры теологии ПсковГУ

В свет вышли 2 монографии преподавателей кафедры теологии ПсковГУ: «Формирование православных ценностей молодежи» Марины Манойловой и «Смирение в жизни и подвиге новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви» Ирины Самаль.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, монография посвящена исследованию актуальной проблемы современности - формированию православных ценностей - на примере организации деятельности Центра духовно-нравственного развития во имя свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Центр работает при ПсковГУ. Исследование построено на результатах шестилетнего эмпирического лонгитюдного изучения проблемы, на репрезентативной выборке исследования молодежи Псковского региона. Монография будет полезна педагогам, психологам и теологам, а также специалистам, работающим с молодежью.