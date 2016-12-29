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Студенческий городок ПсковГУ и жилой комплекс на набережной планируют выполнить в монохромной цветовой гамме

25.01.2017 13:26 ПЛН, Псков

Студенческий городок ПсковГУ на месте недостроенной гостиницы «Интурист» и жилой комплекс на набережной Великой планируют выполнить в единой монохромной цветовой гамме. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом этом в ходе заседания Наблюдательного совета ПсковГУ сообщил главный архитектор университетского проекта Юрий Ширяев.

Специалист назвал здание недостроенной гостиницы замечательным, отметив, что некоторые изменения фасада последуют, но чисто технические и функциональные. Он представил членам совета планировку территории вокруг кампуса, включая университетскую набережную, спортивные площадки и парковки.

Внутри здание будет полностью приспособлено для маломобильных групп населения, которые с помощью специально о оборудованных лифтов могут без каких-либо трудностей оказаться на любом уровне кампуса.

Юрий Ширяев рассказал также о двух столовых, конференц-залах, благоустроенной террасой с видом на Кремль, пространстве для размещения университетского музея, библиотеке, зала с круглым столом. На первом этаже кампуса будет располагаться четыре спортивных зала с раздевалками, душевыми, собственным входом и гардеробом. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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