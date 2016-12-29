Университетская набережная в Пскове должна стать общей зоной отдыха горожан, уверен архитектор Юрий Ширяев

Университетская набережная в Пскове, которую планируется благоустроить в рамках строительства студенческого городка на месте бывшей гостиницы «Интурист», должна стать общей зоной отдыха горожан, уверен главный архитектор проекта Юрий Ширяев. Об этом он сообщил в ходе заседания Наблюдательного совета ПсковГУ.

«Мы хотим сделать благоустроенную набережную с аллеей из деревьев преимущественно хвойных пород, это лесопарк с газонами, по которым можно ходить, с малыми архитектурными формами, фонарями, велодорожкой», - сказал он.

«Это должна быть городская зона общего пользования», - заключил архитектор.

Источник: Псковская Лента Новостей