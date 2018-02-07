Универ / Студенческий городок

В ПсковГУ прошли онлайн-дебаты кандидатов на должность председателя ОСО

26 февраля в Псковском государственном университете состоялись онлайн-дебаты кандидатов на должность председателя Объединенного совета обучающихся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, все избиратели могли задать свои вопросы в личных сообщениях группы Студенческой избирательной комиссии ПсковГУ, анонимно в гугл-форме и платформе ask.ru с возможностью адресовать вопрос конкретному кандидату, а также лично на дебатах.

В дебатах приняли участие все семь кандидатов: София Андреева, Ярослав Ульянков, Виктория Гаврилова, Игорь Ефименко, Ксения Свистунова, Андрей Краснослабодцев и Полина Буянова.

Дебаты состояли из трех этапов: на первом этапе кандидаты отвечали на вопросы, которые вызвали наибольший интерес со стороны избирателей на состоявшихся встречах на факультетах. На втором этапе кандидаты задавали вопросы друг другу. Третий блок был посвящен анонимным вопросам и вопросам из зрительного зала.

Прямая трансляция дебатов была организована в официальных группах выборов в социальных сетях. Число просмотров онлайн-трансляции на 9.00 27 февраля - 1965.

По итогам зрительского голосования в дебатах победил кандидат Игорь Ефименко, студент факультета русской филологии и иностранных языков.

Напомним, что выборы председателя ОСО состоятся 1 марта 2018 года. Для участия в голосовании студенты должны предъявить паспорт и студенческий билет.