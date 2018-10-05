Происшествия

Пожилую женщину из горящей квартиры в Острове вынес инспектор ДПС

Пожилую женщину из горящей квартиры в Острове вынес инспектор ДПС, сообщают очевидцы в социальных сетях.

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Как стало известно Псковской Ленте Новостей, полицейский нес службу на улице 25-летия Октября и услышал хлопок, который раздался со второго этажа дома. Сотрудник ГИБДД незамедлительно направился на место происшествия, откуда вынес хозяйку квартиры. Пожилая женщина доставлена в Островскую межрайонную больницу с ожогами лица, рук и ног 1-й степени.

Сотруднику полиции также была оказана медицинская помощь.

Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования, сообщили ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.