УМВД России по городу Пскову разыскивает без вести пропавшего Смирнова Романа 1978 года рождения. Мужчина отсутствует по месту жительства с марта 2020 года. По некоторым имеющимся данным, он может находиться в городе Тосно Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Пскову.

Особая примета: родинка на подбородке.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: +7-921-212-55-42, +7-921-501-41-90, +7-911-886-55-37, 8(8112) 59-63-22 или 112.