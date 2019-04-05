Происшествия

627 палов травы зафиксировано в Псковской области

С начала пожароопасного периода в Псковской области зафиксировано 627 палов травы на площади 463,7 га. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в субботу произошло 55 загораний сухой растительности на площади 58,8 га, в воскресенье - 50 площади 58,4 га.

Кроме того, за выходные ликвидировано 16 лесных пожаров: 9 пожаров на площади 1,5 га в субботу, 6 апреля, и 7 пожаров на площади 3,3 га в воскресенье. С начала пожароопасного периода зафиксирован 31 лесной пожар на площади 18 га.

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В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Псковской области обращается к гражданам: будьте предельно осторожны с источниками огня, не жгите сухую траву. За нарушение требований пожарной безопасности граждане, должностные и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа:

1) на граждан - в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;

2) на должностных лиц - от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;

3) на индивидуальных предпринимателей - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;

4) на юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Если видите начинающийся пал – не проходите мимо, остановитесь и примите меры по тушению огня.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной - не пытайтесь тушить самостоятельно.

Позвоните по телефонам «01», «101» или «112», опишите местность, ориентиры и подождите приезда пожарных в безопасном месте.