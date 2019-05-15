Происшествия

За апрель в Великих Луках зафиксировали больше 100 пожаров

За апрель в Великих Луках сотрудники МЧС зарегистрировали 106 пожаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Такой информацией поделился на общегородском совещании начальник отдела надзорной деятельности по Великим Лукам Сергей Тимофеев.

Всего же сообщений о происшествиях, связанных с пожарами, было в апреле 122. Из числа зарегистрированных пожаров 11- произошло на объектах защиты, 95 - на открытой территории. По причине неосторожного обращения с огнем в апреле случилось 104 пожара, погибших и пострадавших - нет.

«В целях недопущения и предупреждения подобных случаев, фактов травматизма или гибели детей, пользуясь случаем, хочу обратить внимание родителей, опекунов, сотрудников организаций, деятельность которых связанна с детьми, на необходимость проведения разъяснительных бесед по соблюдению элементарных правил безопасности», - сказал Сергей Тимофеев.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что начальник отдела надзорной деятельности обратил особое внимание на то, что с наступлением летнего периода возрастает количество происшествий, связанных с бесконтрольным поведением несовершеннолетних. Основными проблемами данного периода становятся: выпадение малолетних детей из окон, падение с высоты; нарушение правил дорожного движения; детская шалость с огнем и иными источниками повышенной опасности.