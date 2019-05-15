Происшествия

В Великих Луках в апреле зарегистрировали больше 1700 сообщений о преступлениях и происшествиях

За апрель в Великих Луках сотрудники отдела МВД зафиксировали 1713 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лука. О таком количестве обращений рассказал на общегородском совещании замначальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по Великим Лукам Роман Иванов.

По преступлениям - возбуждено 109 уголовных дел, в том числе: 19 - по линии незаконного оборота наркотиков, 1 - кража транспортного средства, 12 превентивных составов преступлений, 1 убийство, 41 кража, один грабеж и разбойное нападение, 13 экономических и должностных преступлений, один факт о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

«В апреле 2019 года на территории города зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, из них 5 учетных, в ходе которых было ранено 3 человека. Задержаны 33 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 7 - повторно», - отметил в заключение Роман Иванов.

Кроме того, в администрации муниципалитета добавили, что за истекший месяц в городе прошло 4 культурно-массовых мероприятия, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка допущено не было.