Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в Псковоблсовпрофе

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту осуществления в период с июня 2016 года по декабрь 2018 года Псковским региональным союзом организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» незаконной предпринимательской деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве пояснили, что в основу уголовного дела легли результаты оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Уголовное дело связано с осуществлением предпринимательской деятельности в сфере оказания платных услуг по проведению химического анализа воды гражданам и юридическим лицам, сопряженной с извлечением дохода в размере более 35 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

По версии следствия, данные денежные средства расходовались не для достижения уставных целей организации.

В настоящее время с целью сбора доказательственной базы сотрудниками УМВД России по Псковской области проводятся запланированные следственные действия.