Происшествия

Двое печерян получили условный срок за незаконную ловлю рыбы на Псковском озере

Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух жителей Печорского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в суде установлено, что в апреле 2019 года мужчины на лодке вышли в акваторию Псковского озера в районе деревни Печки Печорского района, где с помощью лесковой сети незаконно добыли 164 экземпляра рыбы породы плотва, 8 экземпляров рыбы породы окунь, 2 экземпляра рыбы породы густера, 2 экземпляра рыбы породы щука, чем причинили ущерб водным биологическим ресурсам Псковско-Чудского водоема на общую сумму 47,7 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

С осужденных в пользу государства взыскан причиненный ими ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.