Происшествия

В Пскове суд приговорил свидетеля Иеговы* к 6,5 годам колонии

Псковский городской суд приговорил 61-летнего Геннадия Шпаковского к 6,5 годам колонии по обвинению в организации деятельности местной ячейки «Свидетелей Иеговы»* и финансировании экстремистской организации. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал адвокат осужденного Арли Чимиров.

Суд признал Геннадия Шпаковского виновным по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса («Организация деятельности запрещенной организации») и части 1 статьи 282.3 УК («Финансирование деятельности экстремистской организации»). На судебном процессе Шпаковский не признал свою вину в экстремизме и подчеркнул, что его судят исключительно за веру. Защита будет обжаловать приговор.

Напомним, в июне 2018 года в доме у Геннадия Шпаковского прошел обыск, против него возбудили уголовное дело. В ноябре 2019 года начался судебный процесс.

*В материале упомянута организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.