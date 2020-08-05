Происшествия

Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю

Три человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Псковской области с 30 июля по 5 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Всего пожарные и спасательные подразделения 33 раза выезжали на места дорожных аварий, в которых пострадали 35 человек. В трех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

Одному травмированному была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшего передал медицинским работникам. Один раз проводилась стабилизация транспортного средства и один раз – ликвидация вторичных факторов.