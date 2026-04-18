Местонахождение восьми должников по алиментам установили судебные приставы в Псковской области

Сотрудники межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Псковской области подвели итоги участия в оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск». При взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов они установили местонахождение восьми граждан, уклоняющихся от исполнения судебных решений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.





Все разысканные лица — должники по алиментным обязательствам, ранее скрывавшиеся от судебных приставов и не исполнявшие решения суда.



Так, одна из разыскиваемых — женщина, объявленная в федеральный розыск за уклонение от отбывания наказания по части 1 статьи 157 УК РФ. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности и ей было назначено 60 часов обязательных работ, которые она не отбыла. При этом задолженность перед её 13-летним сыном составила 171 тысячу рублей.



Также в ходе мероприятий установили мужчину, который длительное время уклонялся от исполнения родительских обязанностей. Его долг по алиментам превысил 1,5 миллиона рублей.



Все разысканные должники переданы уполномоченным органам для дальнейшего привлечения к ответственности и исполнения назначенных наказаний.



«Работа по взысканию алиментов остаётся одним из приоритетных направлений деятельности службы судебных приставов. Речь идёт не просто о долгах, а о средствах, необходимых для содержания и воспитания детей. Своевременная уплата алиментов — это, прежде всего, ответственность родителей за будущее своих детей», - отметили в УФССП России по Псковской области.