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Директора стругокрасненской школы оштрафовали за слишком маленький класс

Директора Стругокрасненской средней общеобразовательной школы привлекли к административной ответственности за слишком маленький учебный кабинет. Нарушение выявлено районной прокуратурой в ходе проверки в сфере образовательной деятельности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольно-надзорном ведомстве, по итогам проверки установлено, что школе не соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения во вторых классах. Занимаемая площадь кабинета на одного обучающегося составила менее 2,5 кв. м, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10.

На основании материалов прокурорской проверки, управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Псковской области директору учебного заведения назначен штраф в размере 3000 руб.