Мошенники обманывали псковичей под предлогом продажи прицепа

Мошенники обманули жителей Псковской области на более 800 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Неизвестные злоумышленники под предлогами якобы возможности предоставления дополнительного заработка в Сети, а также необходимости перевода сбережений на «безопасный счет» и их декларирования ввели в заблуждение ряд жителей Пскова, Великих Лук и Псковского муниципального округа. А отдельных пользователей махинаторы лишили денег при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе прицепа и автомобильных дисков.

В итоге, потерпевшие лишились в обшей сложности более 800 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.