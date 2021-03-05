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Запертый на несколько дней в автомобиле щенок вызволен и передан псковским зоозащитникам

Щенок, просидевший в Пскове несколько дней взаперти в автомобиле без воды и еды, передан в зоозащитную организацию. Об этом на своей Instagram-странице сообщил заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

«К сожалению, бывает и такое. Собакевича гость из Москвы оставил на несколько дней в машине на холоде без воды и еды... После сообщения в паблике пришлось подключить полицию», - отметил он.

По словам Коновалова, владелец автомобиля по телефону смог пояснить лишь то, что потерял ключи от машины, но к машине прийти так и не смог.



Фото с Instagram-страницы Александра Коновалова

«Еще несколько часов и удалось получить электронное письмо из Москвы от супруги владельца авто на вскрытие машины. Сейчас щенок вне опасности в зоозащитной организации «Шанс». Вот такое восьмое марта. Берегите тех, кто вас любит и дорог Вам!» - заключил Александр Коновалов.

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Напомним, что ранее в соцсетях появились сообщения, что на улице Стахановской уже третий день в машине заперт щенок. Взволнованные местные жители призвали полицию, власти и зоозащитные организации вмешаться в ситуацию.