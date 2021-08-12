Прокуратура проводит проверку по факту устроенного Милушкиным разгрома в зале суда

Прокуратура проводит проверку по факту разгрома, который устроил активист Артем Милушкин в зале заседаний Псковского районного суда 12 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, рассматривается возможность привлечения подсудимого к ответственности за эти действия.
Напомним, 12 августа Артем Милушкин был приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора Милушкин начал ломать клетку в зале суда, в связи с чем заседание было прервано.
Артем Милушкин регулярно участвовал в протестных митингах. Его супруга Лия Милушкина была координатором «Открытой России» (признана нежелательной в РФ неправительственной организацией). Супругов обвиняли в сбыте наркотиков, а Артема Милушкина – в организации поджогов шиномонтажа в Пскове и кафе в Печорах.
Лию Милушкину суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до 2024 года, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.