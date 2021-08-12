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Прокуратура проводит проверку по факту устроенного Милушкиным разгрома в зале суда

Прокуратура проводит проверку по факту разгрома, который устроил активист Артем Милушкин в зале заседаний Псковского районного суда 12 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, рассматривается возможность привлечения подсудимого к ответственности за эти действия.

Напомним, 12 августа Артем Милушкин был приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора Милушкин начал ломать клетку в зале суда, в связи с чем заседание было прервано.

Артем Милушкин регулярно участвовал в протестных митингах. Его супруга Лия Милушкина была координатором «Открытой России» (признана нежелательной в РФ неправительственной организацией). Супругов обвиняли в сбыте наркотиков, а Артема Милушкина – в организации поджогов шиномонтажа в Пскове и кафе в Печорах.

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«На основании пункта "а" части 1 статьи 78 УК РФ Артема Милушкина освободили от наказания за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 167, частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 167 УК РФ (поджог), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

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Лию Милушкину суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до 2024 года, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.