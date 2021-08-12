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Экс-руководитель псковской «Родины» останется в СИЗО до 1 сентября

Экс-руководитель Псковского регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков останется в СИЗО до 1 сентября. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, 12 августа в Псковском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на отказ в изменении меры пресечения.

По информации пресс-службы Псковского городского суда, постановлением от 30 июля суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника и обвиняемого Константина Вилкова об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Срок содержания под стражей продлен на 1 месяц и 1 сутки, до 1 сентября 2021 года включительно.

10 июня Константину Вилкову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «г» части 2 статьи 163 УК РФ, пункта «б» части 2 статьи 241 УК РФ. Речь идет о вымогательстве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и об организации проституции.

Часть 2 статьи 163 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Пункт «б» части 2 статьи 241 УК РФ - организация проституции с применением насилия или с угрозой его применения. Санкция этой части статьи - лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.