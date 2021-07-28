Политика

Находящийся в СИЗО по обвинению в организации проституции Константин Вилков выдвинут на выборы в Госдуму

Экс-руководитель Псковского регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков, находящийся в СИЗО по обвинению в организации проституции, выдвинут от указанной партии на выборы в Госдуму — он претендует на место в нижней палате парламента от Владимирской области. Информация размещена на сайте ЦИК РФ.

В региональной группе №11 кандидат с судимостью значится под номером 2. Статус участника выборов — зарегистрированный кандидат. Также опубликованы сведения о его судимости по части 1 статьи 286 «Превышение должностных полномочий» Уголовного кодекса РФ (снята 24 апреля 2015 года).

Напомним, 4 апреля 2021 года суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Вилкова на срок 2 месяца. Органы предварительного следствия обвиняют Константина Вилкова в том, что он совершил деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения (пункт «б» части 2 статьи 241 УК РФ).

Суд, с учетом обстоятельств дела и личности обвиняемого, пришел к выводу о целесообразности такой меры пресечения, находя обоснованным вывод следствия о том, что Константин Вилков, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда.

В июне Псковский городской суд продлил ему срок содержания под стражей на 1 месяц и 14 дней - до 1 августа включительно.