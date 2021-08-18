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Подростки попали под следствие из-за осквернения могил в Невеле

19.08.2021 10:09|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело возбудили по факту повреждения надгробий на кладбище в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 18 августа в МО МВД России «Невельский» поступила информация о повреждении захоронений на кладбище в Невеле. В полицию обратился настоятель храма «Святой Троицы». Священнослужитель сообщил, что ночью неизвестные лица повредили надгробия, памятники и скамейки на городском кладбище на площади Коммуны. Всего от рук неизвестных пострадало около 16 захоронений.

В результате оперативно-розыскных мероприятий лица, причастные к осквернению кладбища, были установлены в течение нескольких часов и доставлены в отдел полиции. Ими оказали два подростка 16 и 17 лет, проживающие в деревне Щербино Невельского района.

В настоящий момент по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Расследование продолжается, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #уголовное дело #невельский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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